Uscito dal carcere dopo oltre 20 anni: il boss di via Napoli che può cambiare
Francesco Saverio Di Costanzo "O cecato" è tornato in libertà
In Evidenza
COMUNI FLEGREI
POZZUOLI/ Dopo le scosse riapre la chiesa del Sacro Cuore di Gesù ai Gerolomini
Domenica 15 novembre alle ore 10:00
Lezioni di italiano in spiaggia per i piccoli studenti della Rodari-Annecchino di Pozzuoli
L'iniziativa imparare fuori dall’aula al Lido Varcadoro
Il pizzaiolo di Monte di Procida Federico Guardascione vince il campionato mondiale di pizza doc
Nella categoria Pizza senza Glutine
A Pozzuoli istituito il tavolo tecnico per la tutela del patrimonio di Olivetti
La Soprintendenza riunisce istituzioni, università, associazioni e cittadini per conciliare la conservazione del patrimonio architettonico con le esigenze di sicurezza
BACOLI/ Restano gravi le condizioni della donna investita da un motociclista
L'incidente è avvenuto lunedì sera in via Risorgimento
Nuovi allarmi bomba, nel mirino anche le scuole di Napoli e provincia
Ancora a firma di Mikhail Andropov
Vento forte e temporali: scatta l’allerta meteo a Pozzuoli e nei Campi Flegrei
A partire dalle ore 15 di oggi per la durata di 24 ore
Pozzuoli e l’Arma dei carabinieri ricordano Alfonso Trincone: cerimonie al cimitero e nella chiesa di
Nel giorno del 23esimo anniversario della strage di Nassiriya
Decreto Campi Flegrei, Caso (M5S) «Cifre importanti, ma manca sostegno alle attività commerciali»
Il commento del deputato del M5S
Occupazione selvaggia al “Pareto” di Pozzuoli: papera portata a scuola (poi trovata morta) e danni
Il video postato su TikTok
Aule allagate e danni in una scuola a Quarto: carabinieri fermano un 13enne
Indagini in corso per risalire agli altri baby vandali
Follia a Quarto: massacra di botte l’ex moglie, 41enne arrestato dai carabinieri
La donna è ricoverata all'ospedale di Pozzuoli
Prende corpo la nuova caserma dei carabinieri di Quarto: siglato l’atto di donazione
La firma dell'atto tra il comune e l'Arciconfraternita dei Pellegrini
Studenti protestano a Quarto: il sindaco scende in piazza «Siamo con voi»
Le parole di Antonio Sabino
“Cover pezzotto” nella macchinetta automatica: sequestro al centro commerciale Quarto Nuovo
L'operazione congiunta di Polizia e Finanza
Protezione Civile, Zabatta: «Esercitazione sul rischio maremoto conferma il valore della preparazione e della formazione»
Questa mattina esercitazione con il coinvolgimento di 64 Comuni della Campania
Grave incidente a Bacoli: donna travolta da uno scooter mentre attraversa la strada
La vittima è stata trasferita all'ospedale di Pozzuoli
BACOLI/ Natale in anticipo, arrivano le prime luminare in villa comunale
BACOLI – Il Natale arriva in anticipo, o almeno la voglia di fare festa partirà già dalla metà di novembre
MONTE DI PROCIDA/ Ginnastica aerobica, tre medaglie per l’ASD Chige alla Coppa Campioni
MONTE DI PROCIDA – La compagine flegrea dell’ASD Chige alla recente Coppa Campioni di ginnastica aerobica che si
Da ex assessore esposto contro il sindaco di Monte di Procida «Ineleggibile per abusi edilizi”
Le accuse tutte da dimostrare
Incendia l’auto della ex e minaccia di bruciarle l’appartamento: 49enne arrestato a Monte di Procida
L'uomo è stato bloccato dai carabinieri
MONTE DI PROCIDA/ Rifiuti, sospesa la raccolta dell’organico per sciopero autotrasportatori
MONTE DI PROCIDA – Raccolta dell’organico sospesa a Monte di Procida a partire da oggi mercoledì 21 ottobre e fino
Trovato con un chilo di droga in un casolare a Monte di Procida: 52enne finisce
L'uomo è stato trovato con hashish, cocaina e marijuana
SPORT FLEGREO
CALCIO
CALCIO/ La Puteolana riparte: poker al Santa Maria la Carità
Primo successo per il nuovo allenatore granata
ALTRE DI SPORT
EVENTI & CURIOSITA'
Giocattoli per i bambini ricoverati negli ospedali di Pozzuoli, Napoli
Torna l’appuntamento dei volontari Casper, che per tutto l’anno donano sorrisi ai piccoli degenti dei centri pediatri della Campania
CITTA' METROPOLITANA
Infrange il vetro di un’auto con un tubo di ferro: arrestato dalla Polizia
E' successo a Fuorigrotta
Hashish Frozen e svapo illegali: 29enne arrestato a Giugliano
Il blitz dei carabinieri