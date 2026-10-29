«Rifiuti non raccolti a Pozzuoli, oggi dopo due mesi hanno ritirato il vetro»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Voglio denunciare quanto accade in via Cuma Licola. In questa foto è racchiusa la situazione in cui viviamo ovvero che la spazzatura non viene raccolta e c’è un grosso cumulo che sta praticamente crescendo nel viale. Oggi dopo due mesi hanno ritirato il mio bustone con il vetro. Da giorni chiamiamo al numero dell’azienda e dal centralino ci rispondono che verranno a ritirarla ma in realtà in due mesi, prima di oggi, non è mai venuto nessuno» (Emilia C.)