Sciopero generale, Autonomia Napolitana “Soldi pubblici per i diritti. Basta finanziare le guerre”

NAPOLI – Anche Autonomia Napolitana sarà venerdì in pizza per la manifestazione indetta dall’USB. “Basta finanziare la guerra mentre la gente non riesce a pagare un affitto, curarsi o spostarsi senza subire disagi e costi insostenibili. I soldi pubblici devono servire a garantire diritti, non ad alimentare l’economia militare”. È questa la posizione di Autonomia Napolitana, il movimento di cui è presidente il ristoratore Gigi Lista, che aderirà alla mobilitazione nazionale indetta dall’Unione sindacale di base (Usb), per domani, venerdì 30 ottobre. Il movimento terrà un incontro pubblico alle 8.30 di fronte al Bar Mexico, in piazza Garibaldi 72, a Napoli per illustrare le proprie istanze e chiedere un cambio radicale delle priorità economiche e sociali del Paese.