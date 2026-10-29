Rissa ultrà a Pozzuoli: in tre escono dal carcere, convalidati gli arresti di Alfano e Barretta

POZZUOLI – Tornano in libertà tre dei cinque tifosi arrestati martedì a seguito della rissa che ha portato al grave ferimento di Mario Spedaliere, il 34enne di Portici ridotto in fin di vita dopo una bastonata ricevuta alla testa. Il Gip di Napoli Ambra Cerabona, durante l’udienza di convalida non ha convalidato gli arresti per Giovanni Jonathan Pastore, Gennaro Pio Volpe ed Emanuele Marino. Resta invece in carcere Emanuele Barretta e agli arresti domiciliari Emanuele Alfano a cui sarà applicato il braccialetto elettronico. Dunque su cinque degli otto arrestati (gli altri tre sono minorenni per i quali non è stata ancora emessa alcuna ordinanza). Tutti erano accusati di tentato omicidio. A supporto dei tre “scagionati” alcuni capi d’abbigliamento sequestrati non risultati conformi con quelli indossati nei luoghi delle violenze, avvenute tra Piazza Aldo Moro e via Campi Flegrei, particolari sui quali si è fondata la difesa di Gennaro Pio Volpe (difeso dagli avvocati Simone Grossi e Leopoldo Perone) e Giovanni Jonathan Pastore (difeso da Alessandro Orabona). Tra gli arresti non convalidati c’è quello di Emanuele Marino, l’unico tifoso del Portici finito in manette.