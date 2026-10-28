Scontri ultrà a Pozzuoli: in arrivo 11 Daspo. Divieto di trasferta e porte chiuse per Puteolana e Portici

POZZUOLI – In arrivo le stangate dopo le violenze di domenica scorsa a Pozzuoli. Il Questore di Napoli ha disposto 11 Daspo per gli 8 tifosi arrestati e i 3 denunciati per rissa aggravata: per tutti scatterà il divieto di entrare negli stadi e nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per 5 anni, eccetto per uno degli ultrà della Puteolana per il quale il divieto avrà durata di 10 anni in quanto già recidivo. Sono interessati dalle misure, per il momento, 10 ultrà della Puteolana e 1 del Portici, ma il numero è destinato a salire in quanto sono in corso indagini per risalire agli altri autori delle violenze che hanno portato al grave ferimento del 34enne Mario Spedaliere. L’attenzione in queste ore è rivolta anche ai fatti accaduti in Piazza Aldo Moro, che avrebbero avuto come protagonisti i tifosi del Portici.

PORTE CHIUSE – In arrivo anche il divieto di trasferta (per il momento fino a fine stagione) per i tifosi di Puteolana e Portici e la chiusura degli stadi al pubblico: le due squadre, infatti, saranno chiamate a giocare fino alla fine della stagione 2027 a porte chiuse.

LE CONVALIDE – Infine nella giornata di oggi sono attese le convalide degli 8 arresti (7 ultrà della Puteolana e 1 del Portici) da parte del GIP di Napoli. Degli arrestati 4 sono rinchiusi nel carcere di Poggioreale, uno è agli arresti domiciliari mentre tre minorenni si trovano nel centro di accoglienza ai Colli Aminei.