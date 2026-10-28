«Pozzuoli resiste, lo Stato non esiste» scatta la nuova protesta degli studenti

POZZUOLI – «Mentre le nostre scuole e i nostri quartieri cadono a pezzi, da decenni i diversi governi hanno preferito investire in spese militari piuttosto che nei reali bisogni di chi studia e lavora in Italia. Da est a ovest, da Nord al centro della città metropolitana di Napoli, oltre 50 scuole occupate e mobilitate stanno alzando la testa perché pretendiamo ciò che ci spetta. Venerdì 30 ottobre torniamo a bloccare tutto. Questa volta unendo le forze tra studenti e lavoratori, in tutto il Paese.» E’ quanto annuncia il movimento “Studenti Autorganizzati Campani” – Coordinamento dei collettivi studenteschi delle superiori di Napoli e provincia – che ha indetto una nuova manifestazione nelle piazze per venerdì nell’ambito dello sciopero generale proclamato dall’Unione Sindacale di Base.