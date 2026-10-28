POZZUOLI/ Occupato l’istituto “Pitagora”: studenti in autogestione con il sostegno dei docenti

POZZUOLI – Da lunedì gli studenti hanno occupato l’istituto “Pitagora” di Pozzuoli, nell’ambito delle proteste studentesche che stanno interessando gran parte delle scuole di Napoli e provincia. Contro il caro vita, le guerre, la mancanza di certezze per il futuro e gli scarsi investimenti nella ricerca e nella scuola, centinaia di alunni stanno occupando giorno e notte il Pitagora portando avanti un’autogestione. A capo ci sono i rappresentanti di istituto che hanno stilato un programma di attività giornaliere che vanno dal pranzo sociale ai vari laboratori. Contestualmente hanno effettuato operazioni di pulizia e di messa in sicurezza del materiale informatica. Un’occupazione civile che ha trovato anche il sostegno dei docenti e del dirigente scolastico che andrà avanti anche nei prossimi giorni.