Mario, il nuovo bollettino medico: «Condizioni stabili, non necessita di ulteriore intervento»

POZZUOLI – «Le condizioni del paziente sono stazionarie senza alcun segno di peggioramento. I parametri e gli esami in ordine. prosegue neuroprotezione con analgosedazione. Il paziente non necessita al momento di un ulteriore intervento chirurgico. La prognosi resta strettamente riservata». E’ il nuovo bollettino medico diramato alle ore 12 dal dottor Salvatore di Colandrea, responsabile del reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove è ricoverato Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici ferito durante gli scontri con la Puteolana.