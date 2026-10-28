SuperEnalotto, Campania fortunata: a Cardito messo a segno un “5” da oltre 33mila euro
CARDITO – Il SuperEnalotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di martedì 27 ottobre 2026 è stato realizzato un “5” da 33.240,22 euro a Cardito, in provincia di Napoli, presso il “Tabacchi Riccio” in Via Gramsci, 24. L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 29 ottobre, sale a 46,6 milioni di euro.