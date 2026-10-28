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Mario, parla il fratello del 19enne che lo ha colpito «Chiedo scusa. Prego per lui»

Mario, parla il fratello del 19enne che lo ha colpito «Chiedo scusa. Prego per lui»
diGennaro Del Giudice
  • Pubblicato28 Ottobre 2026

POZZUOLI – «Chiedo scusa a Mario e prego per lui affinché si svegli». Parla a nome della famiglia Alessandro Alfano, fratello di Emanuele, il 19enne ultrà della Puteolana reo confesso per il ferimento di Mario Spedaliere. Il giovane ieri mattina è stato arrestato insieme ad altre sette persone accusate di aver partecipato alla rissa durante la quale il 34enne tifoso del Portici è stato ridotto in fin di vita. A colpirlo, con una mazza da baseball alla tempia, sarebbe stato proprio il fratello minore di Alessandro.

LE SCUSE – «Non me lo sarei mai aspettato da mio fratello. Se ha sbagliato è giusto che paghi” – ha detto Alessandro Alfano – Sono mortificato per quello che è accaduto. Mario si deve svegliare, sono anche io un papà come lui ed è inaccettabile che si trovi in queste condizioni. Quel ragazzo deve vivere. Chiedo scusa io a Mario e alla sua famiglia se mio fratello è il colpevole del suo ferimento. Gli ho detto che ha sbagliato, che non si fa tutto questo. Non si può finire in coma per una partita di calcio, tutto ciò è inaccettabile.»

LA CONDANNA – «Quanto accaduto domenica non si deve più ripetere, la violenza deve restare fuori dal calcio e dagli stadi. Fermo restando le colpe di mio fratello, dobbiamo vedere anche quanto hanno fatto dall’altra parte i tifosi del Portici. – afferma Alessandro – Dai video ho visto gente adulta con mazze e catene, c’è chi ha usato la violenza e sicuramente ancora loro hanno sbagliato. – conclude – Bisogna vedere da entrambe le parti, perché non hanno sbagliato solo i tifosi della Puteolana. Io fortunatamente mi sono salvato andando via. Ho aderito al programma di protezione, ho un lavoro, una famiglia e dei figli. Purtroppo lì è un inferno, il rischio di finire in certe situazioni è molto alto. A questi ragazzi dico che queste cose non si fanno. Chi usa la violenza ha sempre torto».

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