Mario Spedaliere, si accende la speranza per il tifoso ferito a Pozzuoli «C’è un lievissimo miglioramento»

POZZUOLI – «C’è un lievissimo miglioramento. Se entro le prossime 48 ore le condizioni di salute resteranno stazionarie, i medici proveranno a ridurre la sedazione per provare a svegliarlo». E’ quanto emerge dal bollettino delle ore 14 comunicato dai medici del reparto di rianimazione del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli ai genitori e alla moglie di Mario Spedaliere, il 34enne di Portici ridotto in fin di vita durante una rissa scoppiata con i tifosi della Puteolana. Si tratta della cosiddetta “finestra neurologica”, che prevede un breve periodo in cui i medici sospendono temporaneamente i farmaci sedativi in un paziente in coma farmacologico, allo scopo di valutare i parametri neurologici. Mario da domenica sera è ricoverato a seguito di un grave trauma cranico e di un’emorragia cerebrale provocati da un colpo alla tempia inferto da un 19enne di Pozzuoli con una mazza da baseball.