Mario ridotto in fin di vita, i gruppi organizzati si dissociano «Colpito da sedicenti tifosi della Puteolana»

POZZUOLI – Condanna dopo il grave ferimento di Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici ridotto in fin di vita, è arrivato dai gruppi organizzati della Puteolana 1902 “Vicinanza e solidarietà al tifoso del Portici rimasto ferito nei gravi episodi accaduti dopo la partita, augurandogli una pronta e completa ripresa. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, dentro e fuori dagli stadi.” E’ quanto fa sapere Pianeta Puteolana. Sulla stessa lunghezza d’onda Vecchia Guardia, che ha espresso “solidarietà e vicinanza al tifoso del Portici colpito in un vile agguato da alcuni sedicenti tifosi della nostra amata Puteolana. La violenza – fanno sapere – deve uscire dalle dinamiche calcistiche, senza se e senza ma. Non stiamo a dire chi ha ragione e chi ha torto, a questo gioco non partecipiamo. Il nostro pensiero va al ragazzo, che possa riprendersi e tornare a casa dalla sua famiglia. Vergognatevi”.