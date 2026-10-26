POZZUOLI/ Scoperta a Monterusciello un’officina abusiva con rifiuti pericolosi – LE FOTO

POZZUOLI – Un intervento della Polizia Municipale di Pozzuoli, guidata dal Comandante Fabio Felice De Silva, ha portato al sequestro preventivo di locali adibiti, secondo quanto accertato dagli operanti, ad attività di autoriparazione non autorizzata e deposito di parti di veicoli e rifiuti, in zona Monterusciello. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti ambientali, a seguito di una segnalazione relativa alla presunta presenza di un’officina priva delle necessarie autorizzazioni. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno individuato nell’area numerose autovetture, alcune delle quali in evidente stato di deterioramento e prive di componenti meccaniche, oltre a un locale contenente diversi pezzi di ricambio, tra cui motori, fari e altre parti automobilistiche. All’interno di un ulteriore ambiente è stata inoltre rilevata un’autovettura collocata su un ponte sollevatore, circostanza che ha contribuito a delineare un quadro compatibile con lo svolgimento di attività di riparazione e sostituzione di componenti.

IL SEQUESTRO – Particolare attenzione è stata rivolta alle condizioni ambientali dell’area. Gli operatori hanno riscontrato la presenza di materiali e componenti automobilistiche abbandonati direttamente sul terreno, insieme a rifiuti di diversa natura, tra cui parti in gomma, tappezzerie, materiali in schiuma e contenitori con liquidi. Sono state inoltre rilevate tracce di sostanze oleose sul suolo e una tubazione potenzialmente idonea a convogliare liquidi direttamente a terra. In assenza della documentazione autorizzativa richiesta per le attività riscontrate, gli agenti hanno proceduto agli accertamenti di competenza, documentando lo stato dei luoghi mediante verbali e rilievi fotografici. Alla luce degli elementi raccolti e del rischio di aggravamento delle conseguenze degli illeciti ipotizzati, è stato disposto il sequestro preventivo dei locali individuati, con affidamento in custodia alla persona presente sul posto e ritenuta nella disponibilità dell’area. La vicenda è stata trasmessa all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in relazione alle ipotesi di reato previste dalla normativa ambientale. Sono state inoltre rilevate violazioni amministrative riguardanti l’esercizio dell’attività di autoriparazione senza titolo, gli adempimenti relativi alla gestione e alla tracciabilità dei rifiuti e la mancanza del nulla osta acustico. Nel corso degli accertamenti, alcuni veicoli sono risultati privi della copertura assicurativa obbligatoria, con conseguenti contestazioni ai sensi del Codice della strada. Nessuno dei mezzi controllati è risultato, dagli accertamenti effettuati, oggetto di furto.

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