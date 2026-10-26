Il Portici accanto al tifoso ferito a Pozzuoli «Forza Mario!»

POZZUOLI – «La società Portici 1906 esprime la propria profonda indignazione e il più sincero dolore per la gravissima aggressione subita da un nostro tifoso al termine della partita.» E’ quanto fa sapere con una nota la società del Portici «Il nostro sostenitore è stato vittima di una brutale aggressione, riportando un grave trauma cranico che ha reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso. In queste ore di grande apprensione, la società è vicina a lui e alla sua famiglia, alla quale rivolge un abbraccio sincero, con l’auspicio che possa ricevere al più presto notizie positive sulle sue condizioni di salute. Il calcio non può e non deve mai diventare teatro di violenza. La rivalità sportiva deve rimanere confinata al terreno di gioco e non può trasformarsi in odio, aggressioni e gesti che mettono a rischio la vita delle persone. La società Portici 1906 condanna con fermezza ogni forma di violenza e rivolge un appello alle autorità competenti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto, siano accertate le responsabilità e venga garantita giustizia.» Infine un pensiero al tifoso che sta lottando contro la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Pozzuoli «In questo momento, il nostro pensiero è rivolto esclusivamente al nostro tifoso Mario. Il Portici 1906 è al fianco della sua famiglia e si stringe attorno a loro con tutto il proprio affetto e la propria solidarietà. La violenza non è sport. La giustizia è un dovere.»