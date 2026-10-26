POZZUOLI/ «Studiamo per coltivare, non per emigrare» a Licola protesta degli studenti del Falcone – LE FOTO

POZZUOLI – «Studiamo per coltivare, non per emigrare». Recita così uno degli striscioni esposti dagli studenti dell’istituto agrario “Falcone” di Licola che questa mattina hanno dato vita a un presidio di protesta che segue quelli messe in atto nei giorni scorsi nelle scuole del territorio. Certezze per il futuro, no agli armamenti, più investimenti nelle scuole e il caro vita sono solo alcune delle rivendicazioni al centro della protesta pacifica che in queste ore viene condotta davanti ai cancelli dell’istituto agrario, in via Domitiana.

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