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POZZUOLI/ «Studiamo per coltivare, non per emigrare» a Licola protesta degli studenti del Falcone – LE FOTO

POZZUOLI/ «Studiamo per coltivare, non per emigrare» a Licola protesta degli studenti del Falcone – LE FOTO
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato26 Ottobre 2026

POZZUOLI – «Studiamo per coltivare, non per emigrare». Recita così uno degli striscioni esposti dagli studenti dell’istituto agrario “Falcone” di Licola che questa mattina hanno dato vita a un presidio di protesta che segue quelli messe in atto nei giorni scorsi nelle scuole del territorio. Certezze per il futuro, no agli armamenti, più investimenti nelle scuole e il caro vita sono solo alcune delle rivendicazioni al centro della protesta pacifica che in queste ore viene condotta davanti ai cancelli dell’istituto agrario, in via Domitiana.

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