Tifoso ferito a Pozzuoli, il Prefetto «Violenza incompatibile con i valori dello sport»

POZZUOLI – Su quanto accaduto ieri pomeriggio a Pozzuoli è intervenuto anche il prefetto di Napoli Michele di Bari. In una nota la Prefettura ha fatto sapere che “il Prefetto manifesta sentimenti di profonda vicinanza e solidarietà al giovane coinvolto e alla sua famiglia, ai quali rivolge un pensiero di sostegno in questo momento di apprensione. Il Prefetto sottolinea come ogni forma di violenza sia del tutto incompatibile con i valori dello sport e con i principi di legalità e civile convivenza. La passione sportiva deve rappresentare un’occasione di aggregazione, rispetto reciproco e condivisione, nel pieno riconoscimento delle regole e della dignità della persona”.