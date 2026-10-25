Tifoso ferito a Pozzuoli, operato per emorragia cerebrale

POZZUOLI – Sono critiche le condizioni del 34enne tifoso del Portici rimasto ferito oggi a Pozzuoli durante un’imboscata tesa dai tifosi della Puteolana. L’uomo è stato operato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie a causa di una emorragia cerebrale provocata da un violento colpo inferto alla testa con una mazza da baseball. Secondo quanto ricostruito il 34enne era in auto con altri tifosi del Portici quando sono scoppiate le violenze.

LE VIOLENZE – Circa 40 ultras, con i volti coperti da passamontagna, avrebbero preso di mira le auto a bordo delle quali viaggiavano i tifosi ospiti. Né è nata una rissa durante la quale il 34enne ha avuto la peggio: soccorso in una pozza di sangue è stato trasferito presso il nosocomio flegreo dove in queste ore sta lottando contro la morte. Indagini da parte di carabinieri e polizia sono in corso per risalire agli aggressori.