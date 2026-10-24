Il comune di Pozzuoli lascia via Reginelle allagata – LE FOTO

POZZUOLI – Il tempo sembra essersi fermato in via Reginelle, strada allagata ormai da quattro giorni. Nessun intervento è stato messo in atto dal comune di Pozzuoli che ha lasciato la strada interdetta al traffico. Perfino l’auto rimaste in panne è ancora lì, come le transenne che chiudono gli accessi da Licola e Monterusciello. Emblema del disinteresse da parte dell’amministrazione Manzoni (ma anche di quella di Giugliano in Campania) verso le periferie delle città.

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