Fuoristrada in spiaggia a tutta velocità: follia tra Licola e Varcaturo

LICOLA – Ha dell’incredibile quanto è accaduto ieri sulla spiaggia tra Licola e Varcaturo dove un’auto ha sfrecciato lungo l’arenile. Alla guida di una Bmw di grossa cilindrata vi era un uomo che, tra l’altro, è stato ripreso al volante con un bambino piccolo in braccio. Insieme a lui altre due persone, una seduta accanto e l’altra sul sedile posteriore. Una scena surreale che si è presentata agli occhi di chi ieri si trovava lungo il tratto di spiaggia. A pochi centimetri dalla riva, il conducente del fuoristrada ha percorso l’intero arenile noncurante di ogni tipo di pericolo, sia per i suoi passeggeri che per quanti, a quell’ora, stavano trascorrendo una giornata vicino al mare. Le immagini riprese con gli smartphone dai presenti in poche ore hanno fatto il giro della rete finendo, con ogni probabilità, all’attenzione delle forze dell’ordine che attraverso il numero di targa stanno risalendo all’identità del folle automobilista.