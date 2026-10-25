Tafferugli in strada tra tifosi a Pozzuoli: ferito supporter del Portici

POZZUOLI – Un tifoso è rimasto ferito durante tafferugli scoppiati al termine della partita tra Puteolana e Portici giocata al “Domenico Conte” di Pozzuoli. Si tratta di un supporter della squadra ospite, trasferito in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Gli incidenti sono avvenuti in via Montenuovo Licola Patria, a seguito di quella che sarebbe stata un’imboscata tesa da una quarantina di ultras granata che avrebbero atteso il passaggio delle auto dei tifosi del Portici. Durante le violenze il tifoso ospite è stato colpito alla testa: dopo aver perso conoscenza è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con un’automedica e un’ambulanza. Le violenze sono state prontamente sedate da carabinieri e polizia. *seguiranno aggiornamenti

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