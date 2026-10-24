Da Bacoli a Piazza del Plebiscito: Certifica Srl presente alle Giornate della salute

BACOLI – Certifica Srl, organo di certificazione radicato a Bacoli, partecipa alle Giornate della Salute, l’evento dedicato alla promozione della salute e del benessere, in programma in Piazza del Plebiscito a Napoli nella giornata odierna e domani, 25 ottobre. L’azienda, rappresentata dal CEO Salvatore Scutiero, è presente con un proprio stand all’interno dello spazio espositivo di Confesercenti Napoli, alla quale Certifica Srl è associata, e per la quale l’organismo ringrazia il presidente di Confesercenti Napoli, sezione. salute, Alessandro Totaro. La partecipazione rappresenta un’importante occasione per far conoscere l’attività di Certifica Srl nel settore delle certificazioni e sensibilizzare sull’importanza dei sistemi di gestione per la qualità, la sicurezza e il miglioramento continuo delle organizzazioni. Un impegno che assume particolare rilevanza anche nel settore sanitario, dove la qualità dei processi e l’attenzione alla sicurezza costituiscono elementi fondamentali per l’affidabilità dei servizi. Certifica Srl sarà presente in Piazza del Plebiscito fino al pomeriggio di domenica 25 ottobre, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino la realtà aziendale e le sue attività.