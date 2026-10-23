POZZUOLI/ Nuovo stop idrico in arrivo: Monterusciello senz’acqua per due notti

POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli ha fatto sapere che, a seguito di una comunicazione della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania, nella zona di Monterusciello sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti fasce orarie: questa sera (venerdì 23 ottobre) dalle ore 22:30 alle ore 6:00 di domani. E dalle ore 22:30 di domani alle ore 6:00 di domenica 25 ottobre. Le interruzioni sono dovute a un guasto sulla condotta idrica regionale Cancello–San Clemente, attualmente interessata da interventi di riparazione. Infine il comune di Pozzuoli fa sapere che le sospensioni dipendono dalla gestione del sistema acquedottistico regionale e non dal Comune di Pozzuoli, che provvede a informare la cittadinanza sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Regione Campania.