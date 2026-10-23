POZZUOLI/ Abbandona rifiuti in strada: scempio a Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI – Scarica lastre di vetro e pannelli in strada e va via. E’ successo in via Brancati a Monterusciello, in pieno giorno. L’incivile di turno è un automobilista che a bordo di una Fiat Panda ha abbandonato una grande quantità di rifiuti sul marciapiede. Noncurante, dopo aver svuotato il bagagliaio della vettura, come se nulla fosse, si è poi diretto in uno dei parchi popolari del lotto 1 bis. Una scena purtroppo non nuova in questa zona del quartiere dove già in passato sono stati denunciati numerosi episodi di sversamento di rifiuti in strada.

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