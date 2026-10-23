POZZUOLI/ Lavori pubblici anonimi: a “Piazza a Mare” violate le norme

POZZUOLI – Cartelli anonimi senza alcuna indicazione sono affissi davanti “Piazza a Mare”, interessata da lavori commissionati dal comune di Pozzuoli. Una mancanza che può sembrare un dettaglio ma che, in realtà, rappresenta una grave violazione delle norme, in materia edilizia, che ad oggi non è stata ancora “notata” dalla Polizia Municipale. A denunciare la vicenda è l’architetto Domenico Grande che ha posto l’attenzione anche sulle dimensioni del cartello, anche quelle non a norma. “La violazione dell’obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, – fa sapere Grande – è punita dall’art. 44, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001, ed è configurabile indipendentemente dal fatto che l’intervento edilizio sia assoggettato a permesso di costruire oppure a s.c.i.a. Inoltre, tale violazione è punita se commessa dal titolare del titolo abilitativo, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori. Essendo detti soggetti responsabili (ai sensi dell’art. 29, comma 1, T.U.E.), rispetto all’obbligo di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione, dal titolo edilizio. La Polizia Municipale non avrà ancora preso visione di queste attività sconosciute, visto che il cartello risulta affisso in bianco, in ogni sua parte?”.