POZZUOLI/ Benedetto il nuovo crocifisso nella chiesa all’interno della tensostruttura

POZZUOLI – È andata in scena ieri la benedizione del nuovo crocifisso e adorazione della croce all’interno della chiesa realizzata in una tensostruttura. Si tratta di quella di San Gennaro, che da diverse settimane è stata trasferita nella struttura installata davanti al Santuario, dal 31 luglio scorso inagibile a causa dei danni provocati dalla scossa di magnitudo 4.7. Fedeli e parroci da quel giorno si riuniscono per portare avanti le attività, tra funzioni religiose e preghiere. Anche ieri in tanti hanno partecipato alla benedizione, raccolti nel piazzale antistante l’edificio danneggiato.