Mobilitazione nell’Area Nord di Napoli: gli studenti in piazza a Giugliano contro carovita e rincari

GIUGLIANO – Una protesta autonoma, senza simboli di partito o sigle sindacali, per dare voce ai disagi quotidiani dei giovani del territorio. È l’iniziativa promossa dalle studentesse e dagli studenti dell’Area Nord di Napoli, che hanno indetto una manifestazione per lunedì 26 ottobre a Giugliano. Al centro della mobilitazione ci sono le difficoltà economiche crescenti e la gestione delle risorse pubbliche. Nel comunicato diffuso dagli organizzatori emerge il malcontento di una generazione penalizzata dai rincari e dai tagli: «Non ce la facciamo più: costa tutto troppo. I libri e il materiale scolastico, la benzina per andare a scuola (e che rincara il costo della merce), i tagli all’istruzione e le strutture fatiscenti in cui studiamo, il riarmo che verrà finanziato attraverso un debito che ricadrà sulle nostre generazioni, il carovita e l’inflazione, i roghi tossici che avvelenano la nostra terra, abbandonata a se stessa, e le infrastrutture lasciate senza manutenzione».

IL CORTEO – Il corteo prenderà il via alle 9.30 nei pressi della stazione metropolitana di Giugliano, attraverserà via Colonne e corso Campano, per poi concludersi con un presidio statico in piazza Annunziata. I promotori sottolineano il carattere indipendente dell’evento, imponendo regole precise per i partecipanti e vietando bandiere politiche per dare spazio esclusivamente a messaggi di pace. L’obiettivo dichiarato è interpellare direttamente le istituzioni locali e nazionali, chiedendo interventi su trasporti, edilizia scolastica e tutela ambientale dell’area.