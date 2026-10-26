Spaccio di droga: carabinieri arrestano pusher 28enne

QUALIANO – I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti un 28enne incensurato di Qualiano. Era in via Antica Consolare Campania e aveva appena ceduto una bustina ad un uomo in strada. Poi si è allontanato in auto. I militari hanno visto tutto e l’hanno bloccato prima che potesse allontanarsi. Addosso e in auto 50 dosi di cocaina, 255 euro in contante ritenuto provento illecito e un cellulare. Identificato e segnalato il cliente. In tasca la “pallina” di polvere bianca appena acquistata Il 28enne è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.