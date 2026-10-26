Incidenti a Pozzuoli, la condanna della Puteolana «Pagina dolorosa e inaccettabile»

POZZUOLI – Con una nota la società della Puteolana 1902 ha espresso la “più ferma e assoluta condanna per i gravissimi episodi di violenza” verificatisi nella giornata di ieri al termine della gara contro il Portici 1906 che hanno portato al ferimento di un 34enne tifoso della squadra ospite, che in queste ore sta lottando contro la morte per le profonde ferite riportate alla testa. “Quanto accaduto – si legge nella nota – rappresenta una pagina dolorosa e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport, con la passione autentica per il calcio e con il rispetto che deve sempre accompagnare il confronto tra comunità, squadre e tifoserie. Di fronte a fatti di tale gravità, non possono esserci giustificazioni, attenuanti o zone d’ombra. La violenza non è tifo, non è appartenenza, non è rivalità sportiva. È una negazione dei principi fondamentali sui quali lo sport deve fondarsi. La società granata esprime la propria più sincera vicinanza ai tifosi rimasti feriti e alle rispettive famiglie, con un pensiero particolare per il sostenitore del Portici coinvolto nell’episodio più grave. A loro va l’augurio più sentito di una pronta ripresa, nella speranza che le prossime ore possano portare notizie rassicuranti sulle condizioni di salute.”