Tifoso ridotto in fin di vita a Pozzuoli: fermati e denunciati otto ultrà della Puteolana

POZZUOLI – Otto tifosi sono stati fermati e denunciati nella notte per le violenze scoppiate al termine della partita tra Puteolana 1902 e Portici. Sono tutti residenti a Pozzuoli, nei quartieri di Toiano e “Sotto il Monte”. Tra questi ci sono anche alcuni minorenni. Per tutti è scattata una denuncia per rissa. In corso di identificazione anche gli altri partecipanti alle violenze, in tutto una quarantina di supporter delle due squadre che si sono affrontati in via Montenuovo Licola Patria, a seguito di un’imboscata tesa dagli ultrà di casa. Un lavoro d’indagine certosino che in queste ore vede impegnati i poliziotti del commissariato di Pozzuoli e i carabinieri della locale Compagnia. Al vaglio ci sono testimonianze e le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona.

CACCIA ALL’AGGRESSORE – Ore contate anche per l’autore dell’aggressione ai danni del 34enne tifoso del Portici ridotto in fin di vita dopo essere stato colpito alla testa con una mazza da baseball. La vittima si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” in condizioni ritenuti particolarmente critiche dopo essere stato operato d’urgenza nella notte.