I tifosi della Turris a Pozzuoli: raduno all’esterno dell’ospedale con quelli del Portici «Insieme per Mario»

POZZUOLI – Sono giunti poco fa a bordo di alcune automobili i tifosi della Turris, arrivati a Pozzuoli per sostenere quelli del Portici che da ieri si trovano davanti all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” in segno di vicinanza nei confronti di Mario Spedaliere, il 34enne rimasto gravemente ferito negli incidenti scoppiati con un gruppo di ultrà della Puteolana. La situazione al momento è tenuto sotto controllo da un imponente dispiegamento di forze dell’ordine che sta presidiando l’intera zona. Sul posto ci sono Polizia e Carabinieri.