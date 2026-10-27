Rissa ultrà a Pozzuoli: i nomi di tutti gli arrestati

POZZUOLI – Sette tifosi della Puteolana e uno del Portici sono stati arrestati all’alba di oggi dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito- e dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli – agli ordini del capitano Raffaele Castanò. Si tratta di: Emanuele Alfano, 19 anni; Emanuele Barretta, 19 anni; Giovanni Jonathan Pastore, 18 anni; Gennaro Pio Volpe, 19 anni di Napoli; Eduardo Marino, 38 anni di Portici e tre 17enni di Pozzuoli. Tutti rispondono di rissa aggravata mentre solo Emanuele Alfano di lesioni gravissime. Tutti (eccetto Alfano che è ai domiciliari per motivi di salute) sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale, mentre i minori nel centro di detenzione minorile.