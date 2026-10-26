POZZUOLI/ Scoppia il pavimento alla scuola elementare “Reginelle”: lezioni ancora posticipate – LE FOTO

POZZUOLI – Dopo i topi scoppia anche il pavimento alla scuola elementare “Reginelle” di Monterusciello. Da giorni, infatti, all’ingresso del plesso e davanti alle aule si stanno registrando cedimenti che hanno reso impraticabile l’istituto, motivo per cui domani l’ingresso degli alunni è stato posticipato alle 10:30. Per risolvere il problema il comune di Pozzuoli ha incaricato una ditta che da giorni sta lavorando per riportare la situazione alla normalità.

I PRECEDENTI – Un calvario per la scuola che finora è stata interessata da una serie di criticità che rischiano di minare la stabilità e la quiete degli studenti. Tra questi ci sono: il furto di energia elettrica da parte dell’ex custode che continua ad occupare l’edificio nonostante un’ordinanza di sgombero che pende sulla sua testa da oltre due anni; l’incendio dell’auto di una educatrice dell’asilo nido e la presenza di topi che la scorsa settimana ha provocato la sospensione delle lezioni.

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