Tifoso ridotto in fin di vita a Pozzuoli, arrestati 7 ultrà della Puteolana e uno del Portici. Chi l’ha colpito è il fratello di un pentito di camorra

POZZUOLI – Svolta all’alba nell’inchiesta per l’aggressione al 34enne Mario Spedaliere, il tifoso del Portici ridotto in fin di vita a Pozzuoli. Sono 8 le persone arrestate nell’ambito di una minuziosa indagine condotta dai poliziotti del locale Commissariato: 7 sono ultrà della Puteolana e 1 del Portici, protagonisti della rissa avvenuta in strada. Tra questi ci sono 3 minorenni. Tra gli arrestati ci sono E.A., fratello di un pentito di camorra e A.V., anch’egli fratello minore di un affiliato al clan. I cinque maggiorenni saranno trasferiti nel carcere di Poggioreale, mentre i tre in quello minorile. Sono tutti accusati di rissa aggravata.