POZZUOLI/ Topi a scuola, lezioni sospese all’istituto “Oriani” di Licola

POZZUOLI – Dopo il plesso “Reginelle” topi anche alla scuola elementare e media “Oriani” di Licola dove per domani è stata disposta la sospensione delle lezioni. A comunicarlo alla platea scolastica è stata la dirigente dell'”IC 8 Oriani-Diaz” Roberta Catello che con una nota ha fatto sapere che per la giornata di mercoledì 28 ottobre il plesso Oriani “resterà chiuso per consentire lo svolgimento degli interventi di derattizzazione e disinfestazione dei locali scolastici” comunicando che le attività riprenderanno giovedì mattina a partire dalle ore 10.