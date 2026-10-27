Trema la terra a Pozzuoli: registrata scossa di magnitudo 2.3

POZZUOLI – Una scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 17:30 di oggi, secondo quanto rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano. L’evento è stato localizzato nella zona alta di Pozzuoli, nei pressi della Solfatara, alla profondità di 2.8 km. Nonostante la magnitudo non particolarmente alta, la scossa è stata avvertita in gran parte della città e nei rioni di Monterusciello e Toiano. Al momento non si registrano particolari criticità. Il sisma rientra in uno sciame che ha avuto inizio alle 17:30 ed è tuttora in corso.