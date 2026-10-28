Il futuro di Internet passa da Napoli: due giorni per parlare di intelligenza artificiale e sicurezza digitale

L’EVENTO – Cosa succede quando un attacco informatico blocca i servizi di un Comune o di un ospedale? Come si possono proteggere i ragazzi dai rischi dei social network? E chi deve stabilire le regole per l’uso dell’intelligenza artificiale? Sono alcune delle questioni che verranno affrontate a Napoli il 29 e 30 ottobre, durante l’Internet Governance Forum (IGF) Italia 2026, ospitato dall’Università Federico II. L’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, delle università, delle imprese, dei ricercatori ed esperti del settore digitale. L’obiettivo è discutere delle regole e delle scelte che influenzeranno il futuro di Internet, con particolare attenzione alla sicurezza e ai diritti dei cittadini. Il programma è stato annunciato il 20 ottobre dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per due giorni Napoli ospiterà un confronto nazionale su problemi che riguardano ormai gran parte delle attività quotidiane, dall’accesso ai servizi pubblici alla protezione dei propri dati personali.

IL PROGRAMMA – I lavori inizieranno giovedì 29 ottobre nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio, nell’ex stabilimento Cirio, in corso Nicolangelo Protopisani. La giornata sarà dedicata agli incontri tematici, durante i quali verranno esaminate le principali questioni relative alla gestione e alla regolamentazione della rete. Venerdì 30 ottobre il Forum si sposterà al Centro Congressi della Federico II, in via Partenope. Qui sono previste sessioni plenarie sulle politiche digitali italiane ed europee. Tra i partecipanti annunciati figurano Roberto Viola, direttore generale della DG Connect della Commissione europea, e Mario Nobile, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale. È prevista anche la presenza di rappresentanti della Regione Campania e del Comune di Napoli. L’evento è organizzato dal Comitato IGF Italia, istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, e fa parte del percorso internazionale dell’Internet Governance Forum promosso dalle Nazioni Unite.

LA CYBERSICUREZZA – Uno degli argomenti principali sarà la cybersicurezza. Il programma del 29 ottobre prevede una sessione dedicata alla direttiva europea NIS2, che introduce obblighi più stringenti per la gestione dei rischi informatici e per la segnalazione degli incidenti da parte di numerosi soggetti pubblici e privati. Per capire l’importanza del tema basta pensare a quanto dipendiamo dai sistemi digitali. Un attacco informatico contro un ente pubblico può rendere temporaneamente inaccessibili documenti, pratiche e servizi. In una struttura sanitaria, un problema ai sistemi informatici può creare difficoltà nella gestione delle attività e delle informazioni necessarie al personale. Non è quindi una questione che riguarda soltanto le grandi aziende. Anche le amministrazioni locali devono prestare attenzione alla protezione delle proprie reti e alla continuità dei servizi offerti ai cittadini. Durante il Forum si parlerà delle responsabilità previste dalla normativa, del ruolo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e delle difficoltà che enti e imprese possono incontrare nell’adeguarsi alle disposizioni europee.

IA E SOCIAL – Un’altra parte degli incontri sarà dedicata all’intelligenza artificiale, in particolare ai sistemi in grado di svolgere attività con un certo grado di autonomia. Queste tecnologie possono essere utilizzate per analizzare informazioni, produrre documenti o svolgere compiti complessi. Il loro impiego solleva però alcune domande: chi risponde di un errore? Come si controllano le decisioni prese da un sistema automatico? E come si fa a capire se un contenuto è stato creato artificialmente? Il programma affronterà anche il problema della disinformazione, inclusa la diffusione di immagini, video e notizie manipolati. Contenuti che possono sembrare autentici e che, proprio per questo, rischiano di ingannare chi li riceve. Uno spazio dedicato sarà riservato alla tutela dei minori online e alle restrizioni di accesso ai social network in base all’età. Un argomento particolarmente vicino alle famiglie e alle scuole, in cui l’uso quotidiano delle piattaforme digitali pone nuove sfide in termini di sicurezza e di protezione dei più giovani. Si discuterà inoltre della sovranità digitale europea, cioè della possibilità per l’Unione europea di mantenere un maggiore controllo sulle tecnologie e sulle infrastrutture da cui dipendono cittadini, imprese e istituzioni.

IL FORUM – La presenza dell’Internet Governance Forum a Napoli rappresenta anche un’occasione per discutere delle difficoltà che accompagnano la digitalizzazione degli enti locali. Comuni come Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida, al pari delle altre amministrazioni del territorio, devono confrontarsi con una crescente richiesta di servizi accessibili online. La possibilità di presentare una domanda, consultare una pratica o ricevere una comunicazione tramite strumenti digitali richiede sistemi affidabili e personale preparato. La sicurezza informatica è una parte di questo processo. Occorre anche garantire che i servizi siano semplici da utilizzare, soprattutto per gli anziani e per chi ha poca familiarità con i computer e gli smartphone. Il Forum non prenderà decisioni direttamente vincolanti per i Comuni né avrà il compito di approvare nuove leggi. Servirà invece a mettere a confronto esperienze e proposte, coinvolgendo chi si occupa di tecnologia, di amministrazione pubblica e di tutela dei diritti. La scelta della Federico II come sede dell’iniziativa richiama inoltre il ruolo delle università nella formazione delle competenze digitali. Non a caso, la prima giornata si terrà al polo di San Giovanni a Teduccio, uno degli spazi universitari napoletani dedicati anche alla formazione tecnologica.

GLI INCONTRI – L’Internet Governance Forum Italia 2026 si svolgerà ufficialmente il 29 e 30 ottobre, ma il calendario prevede anche un appuntamento introduttivo il 28 ottobre, promosso da IGF Youth e dalle associazioni studentesche della Federico II. L’incontro sarà rivolto soprattutto ai giovani interessati a conoscere meglio il funzionamento della rete e i processi attraverso cui si discutono le politiche digitali. Il programma completo, le informazioni per partecipare e le indicazioni per seguire gli incontri online sono disponibili sul sito ufficiale www.igf2026.unina.it. I lavori si concluderanno il 30 ottobre con una sessione dedicata ai risultati delle discussioni e alle priorità emerse durante le due giornate. Da quel confronto potranno emergere proposte utili ad affrontare alcuni dei problemi più attuali della rete, dalla sicurezza informatica alla tutela dei diritti degli utenti.