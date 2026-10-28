Lite stradale: 37enne accoltellato a Licola

POZZUOLI – I carabinieri della stazione di Licola sono intervenuti presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” per un uomo ferito. Si tratta di un 37enne, colpito all’addome con un oggetto appuntito, durante una lite scoppiata verosimilmente dopo un incidente stradale. Sarebbe accaduto in via San Nullo, nella tarda serata di ieri. Le indagini sono in corso e il ferito è stato sottoposto a intervento chirurgico e rimane ricoverato in prognosi riservata.