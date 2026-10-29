La fede oltre il bradisismo: anche la Chiesa di Santa Maria delle Grazie si sposta in una tensostruttura – LE FOTO

POZZUOLI – È stata montata questa mattina alla Darsena di Pozzuoli la tensostruttura che ospiterà la chiesa di Santa Maria delle Grazie, chiusa il 31 luglio scorso per gravi danni al campanile e alle navate. La struttura è stata realizzata dalla Protezione Civile che ha messo a disposizione dei fedeli uno spazio per la preghiera e le attività finora portate avanti da Don Tonino Russo nella piazza della Repubblica, in pieno centro storico. Attività che, visto l’arrivo dell’inverno, necessitano di un luogo al chiuso. Santa Maria delle Grazie è la seconda chiesa della città a traslocare in una tensostruttura: nelle scorse settimane era toccato a San Gennaro trasferire le attività all’interno degli spazi ricavati in un tendone.

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