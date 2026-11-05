POZZUOLI/ «Guardia medica a Monterusciello nel degrado»

POZZUOLI – Sterpaglie, rifiuti, erbacce, degrado. E’ l’immagine che arriva dall’ingresso della sede della Guardia medica di Monterusciello, presidio sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord nel quartiere. Per accedere la struttura bisogna effettuare uno zig-zag tra le erbacce e le sterpaglie che invadono le scalinate. “Uno scempio inaccettabile: – denunciano gli utenti – erbacce e sterpaglie che crescono incolte invadendo gli spazi, scale e le recinzioni, e muri imbrattati.”