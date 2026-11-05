A Bacoli realizzati due campi da tennis comunali

BACOLI – Due campi da tennis a Cuma. Un progetto in dirittura d’arrivo a Bacoli, che prevede spogliatoi, bagni, sei docce, parcheggio e l’illuminazione notturna. La struttura sta nascendo accanto al campo di calcio, alla pista di pattinaggio, all’asilo nido comunale, alla scuola elementare e dell’infanzia. «Una conquista per il territorio. – afferma il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione – Un nuovo polmone sociale e sportivo per il nostro territorio. E, a breve, sarà raggiungibile facilmente direttamente dalla nuova pista ciclabile che realizzeremo lungo il lago Fusaro. Così rigeneriamo un quartiere strategico per Bacoli, che era stato ridotto a periferia dormitorio. Lo abbiamo promesso. E lo stiamo facendo. Ci riusciamo in sinergia con la Città Metropolitana di Napoli, che ringrazio.»