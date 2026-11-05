POZZUOLI/ Cadavere carbonizzato di un 60enne trovato alle Monachelle:

POZZUOLI – È di un uomo sulla sessantina di anni il cadavere carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto questo pomeriggio ad Arco Felicd, nell’ex convitto monachelle. A dare l’allarme sarebbe stato uno dei tanti clochard che vivono nell’edificio dismesso da anni. Sul posto è giunta la Polizia che indaga sull’accaduto. Tra le ipotesi più accreditate, al momento, c’è quella dell’incidente causato da un focolaio forse acceso nella notte. La vittima sarebbe un senzatetto probabilmente dell’Est Europa. Dopo i rilievi sul posto la salma è stata sequestrata e trasferita al centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia che servirà ad accertare tempi e modalità del decesso.

LE INDAGINI – Al vaglio ci sono anche le testimonianze dei clochard presenti sul posto all’arrivo della Polizia. La zona è tristemente nota per episodi di questo genere: già bel 2020 e nel 2024 i cadaveri di due clochard furono trovati morti sempre sulla spiaggia delle Monachelle, in circostanze analoghe a quella di oggi.