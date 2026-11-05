POZZUOLI/ Appello dei commercianti all’amministrazione comunale «Necessario mettere in campo un calendario di eventi per Natale»

POZZUOLI – «Il commercio a Pozzuoli sta attraversando una crisi drammatica. I dati relativi alle chiusure delle attività commerciali sono in costante crescita e dietro ogni saracinesca che si abbassa ci sono famiglie, lavoratori e anni di sacrifici. Non possiamo limitarci ad assistere a questa lenta agonia. Servono sostegni concreti, ma anche una programmazione capace di riportare persone in città e dare nuove opportunità alle nostre attività.» È quanto chiede l’associazione di categoria AICAST, che lancia una serie di proposte in vista delle festività natalizie «Chiediamo all’Amministrazione comunale di mettere in campo un calendario di eventi e iniziative che possa rendere Pozzuoli più attrattiva. – fa sapere AICAST – Tutto questo, naturalmente, nel massimo rispetto delle famiglie che stanno vivendo il dramma degli sgomberi e delle difficoltà legate al bradisismo. Non si tratta di contrapporre le esigenze di qualcuno a quelle di altri, ma di trovare il giusto equilibrio tra rispetto, sensibilità e necessità di non fermare la città. Chiediamo una programmazione importante, tempestiva e duratura, mercatini natalizi e iniziative distribuite nel tempo, attrazioni e appuntamenti nelle strade e nelle piazze, capaci di creare occasioni di incontro e incentivare cittadini e visitatori a scegliere Pozzuoli. Non possiamo permetterci di arrivare all’ultimo momento. Come Aicast Pozzuoli saremo, come sempre, pronti a sostenere e rappresentare le esigenze delle attività commerciali della nostra terra.»