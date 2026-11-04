POZZUOLI/ Caso in Parlamento lancia un messaggio al Campo Largo «Necessario cambio di passo a tutti i livelli, anche comunale»

POZZUOLI – «È necessario cambio di passo a tutti i livelli, anche comunale». Parole che non sono passate sottotraccia, pronunciate dal deputato del Movimento 5 Stelle di Pozzuoli Antonio Caso durante un intervento in Parlamento sui ritardi sul nuovo decreto Campi Flegrei. Lo fa in un momento in cui si discute di Campo Largo e che vede il sindaco Manzoni stringere sulla coalizione in vista delle comunali di maggio-giugno 2027. Con o senza il M5S? E’ la domanda che si pongono in tanti. Caso & Company non hanno mai negato la volontà di far parte del Campo Largo, ad una condizione però: senza Manzoni. Per loro l’operato del sindaco uscente non è soddisfacente e serve un cambio di passo. E’ quello che chiede anche chi oggi è all’opposizione e che, per natura, si rivede nel “Campo Largo”. Pensiero unanime: con Manzoni non ci saremo, senza Manzoni si”.

IL CAMBIO DI PASSO – Dunque Caso chiede il cambio di passo e lo fa partendo da lontano, attaccando anche il governo Meloni che finora non ha dato risposte concrete ad una città colpita dal bradisismo e ai suoi oltre 7mila sfollati “A tre settimane dall’approvazione in Consiglio dei ministri, il nuovo decreto sui Campi Flegrei non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. – ha detto durante il suo intervento – Un ritardo incomprensibile per un provvedimento dichiarato urgente. Musumeci dà la colpa alla burocrazia e sui tempi non risponde. Ma governare significa assumersi responsabilità, non scaricarle sugli uffici. Tutto questo mentre arriva un’altra notizia gravissima dalla Campania. Secondo quanto comunicato dalla Regione, dopo mesi di attesa RFI non ha ancora individuato soluzioni per la riapertura della Linea 2 della Metro tra Pozzuoli e Napoli Campi Flegrei, con enormi disagi per le migliaia di pendolari e nessuna certezza sui tempi di ripristino. In questi mesi abbiamo cercato di mantenere un atteggiamento responsabile, avanzando proposte concrete e offrendo la nostra disponibilità a collaborare nell’interesse del territorio. Ma i ritardi e le mancanze diventano sempre più inaccettabili e la pazienza ha un limite. Servono risposte alla città, dobbiamo fare un cambio di passo su tutti i livelli, anche su quello comunale. La Regione Campania ha dimostrato di esserci e ce ne ha dato prova.»