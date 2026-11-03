A Pozzuoli un quartiere resterà senz’acqua per un giorno intero

POZZUOLI – Il Servizio Ciclo Integrato delle Acque ha comunicato che domani – 4 novembre – dalle ore 8:30 alle ore 22:00, per lavorazioni urgenti ed impreviste di sostituzione della condotta di adduzione in Via Madonna del Pantano, sarà interrotta la fornitura idrica presso nell’intero quartiere di Licola Borgo e in parte di Licola Mare. In particolare l’acqua sarà staccata in Viale dei Platani, Via Santa Maria Goretti, Parco Paradiso, Via Orsa Minore, Via del Mare, Via Ariete, Via Alice e strade limitrofe.