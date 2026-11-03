POZZUOLI/ Il comune dimentica (?) di aprire il parcheggio: caos e proteste in via Sacchini – LE FOTO

POZZUOLI – Alle ore 10 di questa mattina era ancora chiuso il parcheggio pubblico di via Sacchini. Disagio che ha provocato caos e proteste davanti ai cancelli, dove tanti automobilisti lavoratori avevano urgenza di parcheggiare. Un disagio frutto di una dimenticanza (?) da parte delle guardie giurate della ditta pagata dal comune di Pozzuoli che questa mattina hanno saltato l’appuntamento con l’apertura prevista per le ore 09:00. Tante sono state le proteste da parte dei cittadini che si sono rivolti alla Polizia Municipale che nulla ha potuto, visto che le chiavi erano in mano alle guardie della Securpol. Solo dopo oltre un’ora di attesa la situazione è tornata alla normalità.

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