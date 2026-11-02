Cimitero di Pozzuoli, tre consiglieri chiedono la revoca della delega all’assessore Ismeno

POZZUOLI – Un ordine del giorno per chiedere al sindaco di Pozzuoli di revocare all’assessore Paolo Ismeno la delega al Cimitero. È l’iniziativa firmata dai consiglieri comunali Gianluica Sebastiano, Carlo Morra e Riccardo Volpe dopo il servizio fotografico pubblicato da Cronaca Flegrea sulle condizioni dell’area danneggiata dalla scossa del 31 luglio scorso. Un ordine del giorno che approderà al prossimo Consiglio Comunale. Secondo quanto riportato dalla testata, infatti, nella zona interdetta al pubblico si trovano sepolture danneggiate e resti mortali esposti tra detriti e frammenti di lapidi. Una situazione che, per i firmatari, richiede una risposta istituzionale immediata e un chiarimento sulle misure adottate.

LA CONDANNA – Al centro del documento c’è la responsabilità politica della gestione del settore. I tre consiglieri ritengono inadeguata la risposta assicurata finora e propongono al Consiglio di esprimere una ferma censura, chiedendo un cambiamento nella conduzione politica dei servizi cimiteriali. Restano distinte le competenze degli uffici e le eventuali responsabilità da accertare nelle sedi competenti. L’ordine del giorno sottolinea che la complessità dell’emergenza bradisismica non attenua il dovere di tutelare i defunti e che la sola interdizione dell’area non esaurisce gli interventi necessari. Oltre alla revoca della delega a Ismeno, Sebastiano, Volpe e Morra chiedono una verifica immediata delle condizioni segnalate, interventi a tutela dei resti mortali e della sicurezza e informazioni chiare e aggiornate alle famiglie sulle sepolture e sulle procedure di ripristino.