POZZUOLI/ Scuola chiusa per presenza di anidride carbonica: scatta la protesta degli studenti

POZZUOLI – Scatta la protesta degli studenti dell’istituto alberghiero “Petronio” di Pozzuoli, chiuso dall’aprile scorso per un’elevata concentrazione di anidride carbonico. La manifestazione è in programma per martedì 3 novembre con raduno alle ore 8:30, presso la sede di via Serao a Monterusciello. Successivamente gli studenti si sposteranno con i treni della Cumana fino alla stazione di Napoli Montesanto, da dove partirà il corteo diretto a Piazza Matteotti, con destinazione sede della Città Metropolitana di Napoli. L’obiettivo dell’iniziativa – fanno sapere gli organizzatori – è richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla situazione dell’istituto e ottenere chiarimenti e risposte concrete sulle prospettive degli studenti della sede interessata dalla chiusura. La manifestazione avrà carattere esclusivamente pacifico e civile, nel rispetto delle istituzioni, della sicurezza pubblica e del diritto degli studenti a esprimere le proprie preoccupazioni.”