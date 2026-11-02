Gli rubano l’auto mentre dice la messa: nel mirino dei ladri il parroco della chiesa di Giugliano
GIUGLIANO – Poco fa il sacerdote della parrocchia San Pio X ha denunciato nella caserma dei carabinieri di Giugliano in Campania il furto della propria auto. L’auto, una Fiat 500 L di colore bianco, sarebbe stata rubata mentre il parroco era nel cimitero cittadino per la celebrazione eucaristica della commemorazione dei defunti. Indagini in corso da parte dei carabinieri, impegnati anche nell’acquisizione delle immagini di videosorveglianza presenti in zona.