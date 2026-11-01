Tombe distrutte, ossa e teste dei defunti a terra: choc al cimitero di Pozzuoli – LE FOTO (Sconsigliate a un pubblico sensibile)

POZZUOLI – Nicchie sventrate, i resti dei defunti a terra. Ossa e teste che si mischiano tra i marmi distrutti, il terreno e ciò che rimane delle lapidi crollate dopo la scossa del 31 luglio scorso. Uno scempio. Un’offesa alla memoria. Un oltraggio ai defunti. Quanto accade al cimitero di Pozzuoli, nella parte interdetta al pubblico, tocca nel profondo dell’anima. Immagini che lasciano con il fiato sospeso e che arrivano nel primo giorno di apertura straordinaria per la commemorazione dei defunti, per le giornata dei santi e dei morti. E’ bene precisarlo: siamo nella parte chiusa al pubblico, transennata, dove vige un’ordinanza che vieta l’ingresso. Le immagini che pubblichiamo di seguito e che sconsigliamo a un pubblico sensibile raccontano di lapidi di tombe distrutte e i resti mortali esposti all’intemperia. Resti mischiati tra loro che potrebbero, quando gli interventi di ripristino saranno realizzati, riconsegnare ai parenti ossa di altri defunti. Un pericolo potenzialmente alto, visto lo stato in cui versa il cimitero di Pozzuoli.

IDENTIFCATI – Intanto questa mattina attimi di tensione si sono vissuti tra gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli presenti sul posto e i parenti dei defunti che sono entrati nell’area interdetta per documentare lo scempio. Momenti concitati durante i quali alcune persone sono state identificate per aver violato il dispositivo che vieta l’accesso proprio in questa parte di cimitero.

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