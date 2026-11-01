POZZUOLI/ Tommaso Scotto di Minico nominato coordinatore cittadino di Avanti PSI

POZZUOLI – Tommaso Scotto di Minico, presidente dell’associazione politico-culturale Noi Flegrei, è stato nominato coordinatore cittadino dell’Area Flegrea di Avanti PSI. L’investitura è avvenuta sabato 31 ottobre a Salerno, nell’ambito della manifestazione Festa Avanti! ’26, alla presenza di Michele Tarantino, segretario regionale di Avanti PSI in Campania, Sossio Fardello, componente della Direzione nazionale del partito, ed Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano e assessore regionale della Campania con deleghe al Turismo, alla Promozione del territorio e alla Transizione digitale. La presenza di esponenti di primo piano del partito regionale e nazionale conferisce alla nomina un significato politico rilevante e testimonia l’attenzione riservata all’Area Flegrea, un territorio che attraversa una fase delicata e che necessita di interlocutori capaci di ascoltare le comunità, raccogliere le istanze dei cittadini e contribuire alla costruzione di risposte concrete. La scelta di Scotto di Minico punta a rafforzare il radicamento territoriale di Avanti PSI attraverso una figura già impegnata nell’associazionismo civico e nella sensibilizzazione sulle problematiche locali. Alla guida di Noi Flegrei, il dottore ha maturato un percorso caratterizzato dall’attenzione verso le esigenze della popolazione e dalla volontà di mantenere aperto il confronto sulle questioni che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini.

L’IMPEGNO – Dalle conseguenze del bradisismo alle difficoltà legate alla casa, dalla sicurezza del territorio alla mobilità, fino alle prospettive economiche e sociali delle famiglie, i Campi Flegrei hanno bisogno di una presenza politica costante, capace di andare oltre gli annunci e di mantenere alta l’attenzione sulle necessità della comunità. È proprio in questo scenario che si colloca il nuovo incarico affidato a Scotto di Minico. La sua nomina rappresenta una responsabilità che richiede impegno, serietà e capacità di ascolto, ma anche la volontà di trasformare le segnalazioni provenienti dal territorio in proposte e iniziative da sottoporre alle sedi politiche e istituzionali competenti. «I Campi Flegrei hanno bisogno di certezze, non di promesse»: è questo il principio che dovrà orientare il lavoro del nuovo coordinatore, chiamato a contribuire al rafforzamento del dialogo tra cittadini, associazioni, amministratori e rappresentanti politici. Il nuovo coordinatore cittadino svolgerà il proprio incarico con il massimo impegno e senso di responsabilità, nella consapevolezza che rappresentare un territorio complesso come quello flegreo significa confrontarsi quotidianamente con le preoccupazioni delle famiglie, le difficoltà delle attività economiche e le aspettative di intere comunità. L’obiettivo sarà costruire una presenza organizzata e riconoscibile, capace di ascoltare le diverse realtà locali e di dare voce alle questioni che richiedono attenzione e interventi concreti. L’investitura ricevuta a Salerno apre così una nuova fase del percorso politico di Tommaso Scotto di Minico e del radicamento di Avanti PSI nell’Area Flegrea. Una sfida che richiederà lavoro sul campo, confronto costante e continuità, con l’ambizione di contribuire a un futuro nel quale i cittadini possano trovare non soltanto ascolto, ma anche risposte.